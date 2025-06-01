Біля Дніпра лунають вибухи

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві пабліки.

Як зазначається, над містом літають ворожі розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

Ще раніше з’явилось повідомлення про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією, дронами та бомбами.