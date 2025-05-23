Фото: ОВА

У Дніпропетровській ОВА показали наслідки ударів окупантів за останню добу. Знову пошкоджені житлові будинки, авто жителів

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни 23 травня росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Були удари по Нікополю, а також Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

22-річна дівчина постраждала внаслідок обстрілу. Їй надали необхідну медичну допомогу. Також пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, декілька легковиків. Зачепило й газогін.

На Синельниківщині росіяни двічі вдарили безпілотниками. Потрощені дві приватні оселі, господарська споруда, авто. Також ворог атакував Новопавлівську громаду керованими авіабомбами.

Нагадаємо, раніше російські військові з артилерії атакували селище Новоолександрівка (Херсонська область). Внаслідок ворожого удару отримав поранення 71-річний місцевий житель.