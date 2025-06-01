У Днепра раздаются взрывы

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики.

Как отмечается, над городом летают вражеские разведывательные БПЛА, которые могут являться наводчиками вражеских средств поражения.

Еще раньше появилось сообщение о скоростной цели в направлении Днепра.

Напомним, россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией, дронами и бомбами.