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28 мая 2025, 21:15

Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: пострадала пенсионерка

28 мая 2025, 21:15
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Фото: ОВА
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Оккупанты в очередной раз "накрыли огнем" Днепропетровскую область. В ОВА рассказали о последствиях вражеских атак за сутки

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня российские войска снова атаковали Днепропетровщину. Дронами и артиллерией враг бил по Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам.

В результате удара врага пострадала 78-летняя женщина. Также поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

По Межевской общине Синельниковского района попал вражеский дрон. В результате атаки произошел пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 27 мая российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. В результате удара, к счастью, из людей никто не пострадал.

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