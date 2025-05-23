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23 мая 2025, 21:13

Оккупанты ударили по Днепропетровщине артиллерией, дронами и бомбами: 22-летняя девушка пострадала

23 мая 2025, 21:13
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВА показали последствия ударов окупантов за последние сутки. Снова повреждены жилые дома, авто жителей

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , россияне 23 мая россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Были удары по Никополю, а также Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.

22-летняя девушка пострадала в результате обстрела. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены админздание, пятиэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка, несколько легковушек. Задело и газопровод.

На Синельниковщине россияне дважды ударили беспилотниками. Разбиты два частных дома, хозяйственная постройка, авто. Также враг атаковал Новопавловскую общину управляемыми авиабомбами.

Напомним, ранее российские военные из артиллерии атаковали поселок Новоалександровка (Херсонская область). В результате вражеского удара получил ранение 71-летний местный житель.

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