Россияне всего за день более 20 раз ударили по Днепропетровщине
Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В ОВА показали фото последствий вражеских обстрелов
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, 22 мая российские военные нанесли по Днепропетровщине более 20 атак. Удары были по Никополю, Мировской, Марганецкой и Красногригоревской общинам. В результате атаки враждебно повреждены инфраструктура, пол десятка частных домов, несколько хозяйственных построек.
Также было громко в Синельниковском районе. Туда русские военные ударили управляемыми авиабомбами. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, ранее на Харьковщине оккупанты попали в авиабомбу по многоквартирному дому. В результате вражеской атаки пострадали женщины 70 и 66 лет. Подъезд дома был разрушен.
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