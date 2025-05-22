На Дніпропетровщині понад 85% шкіл вже мають укриття
У понад 85% шкіл області вже облаштовані укриття. Обласна влада спільно з громадами продовжує роботу над підвищенням цієї цифри
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, наразі у роботі — майже 40 об'єктів. Більше половини з них фінансуються з місцевих бюджетів, інші — за рахунок обласних, державних коштів і підтримки міжнародних партнерів.
Цьогоріч вже завершені ремонти шести укриттів у навчальних закладах Широківської, Гречаноподівської, Самарівської та Троїцької громад.
Сховища повністю обладнані й уже використовуються за призначенням.
Як відомо, через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Росії понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися.
Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.
Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі цьогоріч збудують три підземні школи та облаштують ще 53 укриття.