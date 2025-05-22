На Днепропетровщине более 85% школ уже имеют укрытие

фото: Днепропетровская ОВА

В более чем 85% школ области уже обустроены укрытия. Областная власть совместно с общинами продолжает работу над повышением этой цифры

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, сейчас в работе почти 40 объектов. Более половины из них финансируются из местных бюджетов, остальные – за счет областных, государственных средств и поддержки международных партнеров.

В этом году уже завершены ремонты шести укрытий в учебных заведениях Широковской, Греченоподовской, Самаровской и Троицкой общин.

Хранилища полностью оборудованы и уже используются по назначению.

Как известно, из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны России более 25% ныне находящихся в Украине детей лишены возможности полноценно учиться.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге в этом году построят три подземные школы и обустроят еще 53 укрытия.