фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 травня російська армія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 – збиті вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок нічної ворожої атаки виникли пожежі на підприємстві і фермерському господарстві.