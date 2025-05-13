Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: ранены гражданские
В течение текущих суток, 13 мая, российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину. Захватчики били по Днепропетровщине FPV-дронами и артиллерией. Ранены двое гражданских
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
За сутки больше всего атак пережила Никопольщина. Захватчики обстреливали Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины.
В результате атак повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, пятиэтажка, частный дом и линия электропередач. Из-за вражеских ударов пострадал мирный житель. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Сергей Лысак добавил, что российский дрон-камикадзе нанес удар по Новопавловской общине на Синельниковщине.
"Там также ранен мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Изуродованный автомобиль", — говорится в сообщении.
Напомним, днем 13 мая российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником типа "Молния".