Судья из Днепра, присвоивший арендованную квартиру, может сесть на 12 лет

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении судьи Бабушкинского районного суда Днепра, незаконно присвоившего квартиру в историческом центре города. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, судья арендовал жилье, однако уже через два месяца прекратил платить арендную плату и не допускал владелицу в ее квартиру. В то же время он решил оформить квартиру на себя, подделав документы.

"Судья обвиняется по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение суда в заблуждение) и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Днепре вынесли приговор женщине, продавшей собственного ребенка.