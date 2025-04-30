У Дніпрі через атаку російських дронів загинула людина

фото: Борис Філатов

Пізно ввечері 29 квітня окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Дніпро. У місті виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки. Загинула людина, є поранений

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

Він додав, що після масованої атаки дронів понівечені щонайменше пʼять приватних будинків.

"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", – написав мер.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. У місті зруйновані будинки та цивільна інфраструктура, постраждали 38 людей.