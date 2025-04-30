В Днепре из-за атаки российских дронов погиб человек

фото: Борис Филатов

Поздно вечером 29 апреля оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Днепр. В городе возникли пожары, повреждены частные дома. Погиб человек, есть раненый

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

Он добавил, что после массированной атаки дронов истерзаны по меньшей мере пять частных домов.

"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти. К сожалению, есть и один погибший. Соболезнования родным", - сообщил мэр.

Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. В городе разрушены дома и гражданская инфраструктура, пострадали 38 человек.