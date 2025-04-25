Росіяни накрили "Ураганами" село на Харківщині: постраждали цивільні
Вчора, 24 квітня, окупанти вдарили з реактивної артилерії по селу Нечволодівка Купʼянського району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, постраждали мирні жителі
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 10:10 окупанти вдарили по Куп'янському району з РСЗВ "Ураган".
"Пошкоджено будинки. Жінка 82 років дістала поранення. 77-річна мешканка отримала гострий шок", – йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, вчора окупаційні війська РФ атакували авіабомбами дві прикордонні громади Сумського району. Внаслідок ворожих обстрілів поранені четверо цивільних.
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