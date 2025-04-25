РФ понад 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 21 повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

Шість авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербакам та Новоданилівці.

345 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

15 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Щербаки.

170 артудар завдали окупанти по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів після російського удару вночі 24 квітня. Зеленський підтвердив, що РФ ймовірно атакувала столицю північнокорейською балістичною ракетою.

Раніше повідомлялося, що в Києві через ворожу атаку 12 жертв і 90 постраждалих.