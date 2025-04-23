Вандалізм на цвинтарі: на Дніпропетровщині жінка пошкодила десятки надгробків
У селі Миколаївка Дніпровського району жінка навмисно знищувала надгробні плити та хрести на місцевому цвинтарі. Вона пошкодила 32 надгробків та 14 хрестів
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Поліція оперативно встановила особу зловмисниці — нею виявилася 32-річна мешканка міста Кам'янське.
Жінку затримали. Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває слідство.
Нагадаємо, в березні у Вінниці пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі". Зникли дерев'яна булава та свічки.
Згодом правоохоронці розшукали жінку, причетну до наруги над могилою. Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп'яніння.
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