Вандалізм на цвинтарі: на Дніпропетровщині жінка пошкодила десятки надгробків

фото: Національна поліція

У селі Миколаївка Дніпровського району жінка навмисно знищувала надгробні плити та хрести на місцевому цвинтарі. Вона пошкодила 32 надгробків та 14 хрестів

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Поліція оперативно встановила особу зловмисниці — нею виявилася 32-річна мешканка міста Кам'янське.

Жінку затримали. Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває слідство.

Нагадаємо, в березні у Вінниці пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі". Зникли дерев'яна булава та свічки.

Згодом правоохоронці розшукали жінку, причетну до наруги над могилою. Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп'яніння.