Вандализм на кладбище: на Днепропетровщине женщина повредила десятки надгробков

фото: Национальная полиция

В селе Николаевка Днепровского района женщина намеренно уничтожала надгробные плиты и кресты на местном кладбище. Она повредила 32 надгробия и 14 крестов

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Полиция оперативно установила личность злоумышленницы – ею оказалась 32-летняя жительница города Каменское.

Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается следствие.

Напомним, в марте в Виннице ограбили могилу Назария Гринцевича, младшего защитника "Азовстали". Исчезли деревянная булава и свечи.

Правоохранители разыскали женщину, причастную к наруге над могилой. По словам злоумышленницы, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения.