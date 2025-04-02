Пограбувала, бо була п'яна: у Вінниці знайшли жінку, яка осквернила могилу захисника "Азовсталі"

31 березня 2025

Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях

В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...