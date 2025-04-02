Пограбувала, бо була п'яна: у Вінниці знайшли жінку, яка осквернила могилу захисника "Азовсталі"
Поліцейські Вінницького райуправління розшукали жінку, причетну до наруги над могилою наймолодшого оборонця "Азовсталі"
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка.
Вдома у фігурантки знайшли й крадені речі.
Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп'яніння. Пояснити свій вчинок не змогла.
Нагадаємо, у Вінниці пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Зникли дерев'яна булава та свічки.
У Вінниці вандали пограбували могилу захисника "Азовсталі"Всі новини »
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