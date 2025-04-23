Из-за обстрелов Днепропетровщины пострадали два человека
Российские оккупанты атаковали два района Днепропетровщины ударными дронами. В области работала ПВО, есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он уточнил, что защитники неба сбили в регионе четыре вражеских беспилотника.
"Из-за атаки БпЛА в Раевской общине Синельниковского района пострадали двое мужчин - 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
На Синельниковщине возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укротят огонь.
Также FPV-дронами агрессор целил по Никопольщине. досталось райцентру, Покровской и Марганецкой общинам. К счастью, там обошлось без погибших и раненых.
Напомним, ночью 23 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали двое горожан, есть повреждения.