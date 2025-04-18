У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи: що відомо
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян. Внаслідок атаки одна людина загинула ще 114 поранені
Як передає RegioNews, про це в Телеграмі повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Вивезено 45 куб. м будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу.
"Психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим. Унаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждали 114, серед них 9 дітей", - йдеться у повідомленні.
Раніше рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Харків.
У Харкові унаслідок російського обстрілу постраждало вже 112 людейВсі новини »
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