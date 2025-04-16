На Сумщині зенітники збили 6 російських "шахедів"
Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба ефективно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 16 квітня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО знищили в регіоні 881 російський ударний безпілотник.
Нагадаємо, на Курщині ЗСУ уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
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