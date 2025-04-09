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09 квітня 2025, 16:43

Три громади на Дніпропетровщині будуть без води

09 квітня 2025, 16:43
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фото: ілюстративне
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Жителів Синельникового, Павлограда, Тернівки Дніпропетровської області та навколишніх населених пунктів попередили про тимчасове припинення водопостачання

Про це в Телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

"Завтра, 10 квітня з 9:00, буде припинено електропостачання підприємства "Дніпро-Західний Донбас". У зв’язку з цим вода буде відсутня у Синельниківському та частині Павлоградського районів, зокрема у містах Синельникове, Павлоград і Тернівка", - йдеться у повідомленні.

Жителів просять зробити необхідні запаси води.

Також зазначається, що вже сьогодні відключено електропостачання на одній із насосних станцій підприємства, тож у місті Шахтарське водопостачання вже зупинено.

Нагадаємо, армія РФ атакувала КАБами громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.

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