Три громади на Дніпропетровщині будуть без води

фото: ілюстративне

Про це в Телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

"Завтра, 10 квітня з 9:00, буде припинено електропостачання підприємства "Дніпро-Західний Донбас". У зв’язку з цим вода буде відсутня у Синельниківському та частині Павлоградського районів, зокрема у містах Синельникове, Павлоград і Тернівка", - йдеться у повідомленні.

Жителів просять зробити необхідні запаси води.

Також зазначається, що вже сьогодні відключено електропостачання на одній із насосних станцій підприємства, тож у місті Шахтарське водопостачання вже зупинено.

Нагадаємо, армія РФ атакувала КАБами громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.