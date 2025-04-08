Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені адмінбудівлі, підприємство та будинки
В ніч на 8 квітня російські війська завдали ударів по трьом районам Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Вночі ворог атакував Самарівський район БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Сталося займання – пожежу рятувальники загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин", – йдеться у повідомленні.
По Нікопольщині окупанти били безпілотниками і важкою артилерією. Поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус.
Також російська армія атакувала Синельниківщину, а саме – Межівську громаду. Там побиті два приватні будинки і господарська споруда.
На щастя, всюди – без загиблих та постраждалих.
Посадовець зазначив, що вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 8 БпЛА.
Нагадаємо, впродовж 7 квітня окупанти завдали майже 600 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області. Обійшлось без постраждалих.