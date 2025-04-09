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09 апреля 2025, 16:43

Три общины на Днепропетровщине будут без воды

09 апреля 2025, 16:43
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фото: иллюстративное
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Жителей Синельниково, Павлограда, Терновки Днепропетровской области и окрестных населенных пунктов предупредили о временном прекращении водоснабжения

Об этом в Телеграмме написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

"Завтра, 10 апреля с 9:00, будет прекращено электроснабжение предприятия "Днепро-Западный Донбасс". В этой связи вода будет отсутствовать в Синельниковском и части Павлоградского районов, в частности в городах Синельниково, Павлоград и Терновка", - говорится в сообщении.

Жителей просят произвести необходимые запасы воды.

Также отмечается, что уже сегодня отключено электроснабжение на одной из насосных станций предприятия, поэтому в городе Шахтерское водоснабжение уже остановлено.

Напомним, армия РФ атаковала КАБами общину на Днепропетровщине. В результате атаки ранения получили три человека.

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