Три общины на Днепропетровщине будут без воды
Жителей Синельниково, Павлограда, Терновки Днепропетровской области и окрестных населенных пунктов предупредили о временном прекращении водоснабжения
Об этом в Телеграмме написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.
"Завтра, 10 апреля с 9:00, будет прекращено электроснабжение предприятия "Днепро-Западный Донбасс". В этой связи вода будет отсутствовать в Синельниковском и части Павлоградского районов, в частности в городах Синельниково, Павлоград и Терновка", - говорится в сообщении.
Жителей просят произвести необходимые запасы воды.
Также отмечается, что уже сегодня отключено электроснабжение на одной из насосных станций предприятия, поэтому в городе Шахтерское водоснабжение уже остановлено.
Напомним, армия РФ атаковала КАБами общину на Днепропетровщине. В результате атаки ранения получили три человека.