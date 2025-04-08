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Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки безпілотниками в місті сталися пожежі. За попередніми даними, пошкоджені приватні будинки та авто. Інформація ще буде уточнюватися.

Нагадаємо, увечері 8 квітня росіяни також атакували дронами Харків. В ОВА повідомляли про приліт. Також відомо, що щонайменше одна людина постраждала. Інформація щодо руйнувань та постраждалих ще буде оновлюватися.