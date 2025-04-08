Фото: ОВА

В Дніпропетровській ОВА розповіли про ворожі обстріли протягом доби. Внаслідок ворожої атаки є постраждала жінка

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російська авіація 8 квітня завдала п'ять ударів КАБ по території Золочівської громади. Внаслідок влучання авіабомби в село Лютівка знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі.

Внаслідок ворожої атаки постраждала 72-річна жінка. В неї гостра реакція на стрес.

Також чотири удари росіяни завдали по околицях сіл Баранівка, Гресі, Одноробівка та Лютівка. Одна керована авіаційна бомба без детонації впала у селі Петрівка.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, одна людина загинула. Відомо, що серед постраждалих є дитина.