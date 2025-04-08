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Россияне атаковали Днепр беспилотниками. Ранее сообщалось, что в городе загорелись пожары. Теперь известно, что есть пострадавшие

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в Днепре в результате атаки россиян 10 человек пострадали. Шесть из них госпитализированы медиками. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Другие – в состоянии средней тяжести.

"У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", - сообщил Сергей Лысак.

Напомним, что сейчас россияне атакуют Харьков беспилотниками. В ОВА сообщали, что в городе раздалось около 15 взрывов. Также уже известно о по меньшей мере одного пострадавшего.