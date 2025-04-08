Харків знову під атакою: в місті пролунало близько 15 вибухів
Росіяни 8 квітня вже обстрілювали Харків. Приблизно через кілька годин вони знову атакували місто безпілотниками
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Синєгубова, Харків знову опинився під масованою атакою російських дронів. У місті пронунало щонайменше 15 вибухів. При цьому загроза ще зберігається. До відбою тривоги голова ОВА закликав усіх залишатися в безпечних місцях.
Також мер міста Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок останньої серії вибухів.
Слід зазначити, що одночасно з цим росіяни також атакують Дніпро. У ОВА повідомили про вибухи в місті. Також відомо, що стались пожежі. Внаслідок атаки росіян пошкоджені будинки та горить авто.
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