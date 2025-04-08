Фото: Нацполиция

Чиновники в Днепре "нагрели" руки на строительстве детских площадках. Они смогли присвоить более 7 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители на Днепропетровщине разоблачили преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств. В состав группы вошли депутат Днепровского горсовета, директор коммунального предприятия и его заместитель, а также представители подрядчика.

Они вносили в активы выполненных строительных работ фиктивные сведения об объемах проведенных работ и стоимости использованных материалов. В результате они смогли присвоить 7,5 миллиона гривен. Эти средства выделялись для строительства детских площадок.

Все фигуранты под стражей с правом на внесение залога в размере 30 миллионов гривен. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили инженера по технадзору и подрядчику, которые завысили стоимость ремонта укрытия в школе в Шевченковском районе на 1,5 млн гривен. Выяснилось, что стоимость и качество выполненных работ не соответствуют тому, что указано в документах.