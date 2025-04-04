У Дніпрі вибухнуло авто: поранені посадовець і його дружина
У п'ятницю вранці, 4 квітня, у Дніпрі вибухнула автівка, в якій перебував місцевий посадовець із дружиною
Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Відомо, що авто вибухнуло близько 07:40.
"Водій автомобіля – місцевий посадовець – та його дружина отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці зʼясовуються усі обставини події. На місце виїхав Перший заступник Голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.
Нагадаємо, вчора на ринку в Деснянському районі Києва стався вибух внаслідок підриву гранати в магазині. Загинули двоє чоловіків.
Вибух у житловому районі Києва: що сталосяВсі новини »
03 квітня 2025, 14:46У Києві стався вибух на ринку "Юність": є загиблі
03 квітня 2025, 14:04"Приніс додому та розрубав топором": на Харківщині чоловік отримав поранення через "експерименти" з небезпечним предметом
02 квітня 2025, 16:57
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
У Запоріжжі судитимуть прихильницю Путіна
04 квітня 2025, 09:40В окупованому Луганську росіяни випробовують на дітях вакцину невідомого походження, – ЦНС
04 квітня 2025, 09:28Вночі ППО збила понад 40 російських "шахедів" та БпЛА імітаторів
04 квітня 2025, 09:20Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
04 квітня 2025, 08:50РФ понад 300 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: 2 поранених
04 квітня 2025, 08:35У Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу
04 квітня 2025, 08:27Масштабні руйнування та постраждалі: рятувальники показали наслідки атаки на Дніпро
04 квітня 2025, 08:10На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних
04 квітня 2025, 07:58Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 4, поранені 35 людей
04 квітня 2025, 07:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях