На Миколаївщині зенітники знищили 7 "шахедів", — ОВА
Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області сім ударних безпілотників росіян
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 26 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.
За словами Віталія Кіма, вчора ворог двічі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади. На щастя, поранених немає.
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