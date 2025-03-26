Россияне массированно атаковали Кривой Рог "шахедами": есть разрушения
В ночь на 26 марта российские войска совершили массированную атаку ударных дронов на город Кривой Рог Днепропетровской области. Разрушенная инфраструктура
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
"Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все живы, слава Богу. Реально чудо. Разрушения значительны", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за вражеских обстрелов 25 марта в Никопольщине погиб 63-летний мужчина.
Ракетная атака на Сумы: более 700 человек получили помощь в Пунктах НесокрушимостиВсе новости »
25 марта 2025, 21:00На Донетчине россияне сбросили авиабомбу на детскую площадку: погибли 3-летняя девочка с мамой
25 марта 2025, 18:30Оккупанты атаковали КАБом село на Херсонщине: поврежден дом культуры
25 марта 2025, 18:00
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Украине накрыли сеть по производству поддельных сигарет известных брендов: изъяли товар на 38 млн грн
26 марта 2025, 01:18Готовились к штурму: пограничники сожгли российскую бронетехнику в Серебрянском лесу
26 марта 2025, 01:00"Мустанг" от Bon Jovi: в Украину пытались ввезти авто под видом гуманитарки
26 марта 2025, 00:54Задает новый стандарт ведения войны: Федоров показал секретный украинский дрон "Катран"
26 марта 2025, 00:30Подорожает ли свет в апреле: что говорят в Минэнерго
26 марта 2025, 00:20Жителя Киевщины приговорили к пожизненному за убийство 10-летней девочки
26 марта 2025, 00:05Старые методы "воспитания": на Волыни мужчина заплатит дочери крупную сумму, потому что избил ее ремнем
25 марта 2025, 23:05Во Львове задержали готовивших теракт агентов РФ
25 марта 2025, 22:55В Киевской области осудили водителя по ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок
25 марта 2025, 22:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все блоги »