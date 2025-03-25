Ракетна атака на Суми: понад 700 людей отримали допомогу в Пунктах Незламності

фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи у Сумах на місці російського ракетного удару 24 березня. Містянам продовжують надавати допомогу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Надзвичайники демонтували аварійні конструкції й тимчасово відновили 803 вікна. У багатоповерхівках демонтували 13 аварійних великогабаритних віконних отворів.

"Психологи та медики ДСНС надали допомогу 173 громадянам, зокрема 10 дітям. У двох мобільних Пунктах Незламності, розгорнутих рятувальниками, допомогу отримали 720 людей, серед них 76 дітей", – йдеться у повідомленні.

Наразі роботи тимчасово зупинені. Водночас мобільні Пункти Незламності в Сумах працюють цілодобово.

Нагадаємо, вчора 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру Сум.

Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі, серед них - школа.

У житлових будинках та навчальних закладах, інших приміщеннях пошкоджені понад дві тисячі вікон.

За словами, президента Володимира Зеленського, відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей.