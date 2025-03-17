Смертельна аварія під Кривим Рогом: загинули молоді спортсмени

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У неділю, 16 березня, на трасі Кривий Ріг – Дніпро сталася аварія: зіштовхнулися дві вантажівки та легковик. У ДТП загинули двоє 18-річних юнаків

Про це повідомив місцевий Telegram-канал Свої, передає RegioNews.

Зазначається, що у автомобілі Dacia Logan перебувало п'ятеро людей. Легковик рухався в напрямку Кривого Рогу, спробував обігнати бензовоз, але зачепив його, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою АТБ. Внаслідок удару Dacia перекинулася.

Водій і один із пасажирів легковика загинули на місці. Обом було по 18 років. Ще трьох підлітків госпіталізували з тяжкими травмами, попередньо встановлено, що їм 16-17 років.

За даними видання, загиблі — це криворізькі бійці зі змішаних бойових мистецтв на ім'я Арсен і Микита. Вони поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, який проходив у Дніпрі.

Нагадаємо, на Київщині іномарка врізалась в ЗАЗ. Травмувався водій ЗАЗ, його госпіталізували.