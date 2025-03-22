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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Окупанти спрямували на місто понад півдесятка снарядів. Внаслідок атаки пошкоджені два підприємства.

Під час обстрілу постраждали двоє чоловіків 57 та 71 року. Обох поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 100 дронів, ще 63 – локаційно втрачені.