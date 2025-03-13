11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 13:30

В Днепре из-за вражеской атаки 10 тысяч человек остались без света и воды

13 марта 2025, 13:30
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Борис Филатов
Читайте також
українською мовою

В Днепре в результате массированной атаки российских дронов около 10 тысяч человек остались без электро- и водоснабжения

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о жителях Северного и частично Южного жилых массивов.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением света.

Также, по словам Филатова, количество пострадавших выросло до четырех. К счастью, трое из них получили амбулаторную помощь и вернулись домой. Одна женщина остается в городской больнице.

Всего повреждено 10 частных домов и 2 учебных заведения. Еще в 4 многоэтажках выбито более 200 окон.


В ОВА добавили, что Пункты несокрушимости, где можно подзарядить гаджеты, развернуты по адресам:

  • дошкольное подразделение гимназии № 39, ул. Семафорная, 36д;
  • гимназия №39, ул. Кирилла Синельникова, 5;
  • гимназия №125, ул Аграрная, 1;
  • детсад №43, ул. Семафорная, 15.

Напомним, россияне в ночь на 13 марта массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что этой ночью Россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету Искандер-М, а также 117 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.

Днепр вода электричество атака РФ дрон многоквартирный дом детский сад больница
РФ запустила по Украине ракету и более сотни дронов: сколько сбило ПВО
13 марта 2025, 09:52
Ночная атака на Киев: силы ПВО сбили 12 российских беспилотников
13 марта 2025, 08:59
В Сумской области три российских "шахеда" атаковали гаражный кооператив
13 марта 2025, 08:12
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Львовщине мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за поругание над могилами воинов
13 марта 2025, 14:31
Под Покровском нацгвардейцы взяли в плен двух россиян
13 марта 2025, 14:30
В Украину идет похолодание со снегом и дождями
13 марта 2025, 14:23
ДБР задержало еще одного участника массовых пыток осужденных в колонии в Запорожской области
13 марта 2025, 14:12
В Киевской области женщина жгла сухую траву и спровоцировала масштабный пожар
13 марта 2025, 13:57
Повалил на землю и ударил по голове: во Львовской области мужчина избил 13-летнего мальчика
13 марта 2025, 13:46
Суд в ЕС назвал Украину виновной во время трагедии в Одессе в мае 2014 года и обязал Киев выплатить компенсации
13 марта 2025, 13:26
В Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков
13 марта 2025, 13:14
На Львовщине будут судить трех правоохранителей, требовавших 30 000 долларов за закрытие сфабрикованного производства
13 марта 2025, 13:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »