В Днепре из-за вражеской атаки 10 тысяч человек остались без света и воды

фото: Telegram/Борис Филатов

В Днепре в результате массированной атаки российских дронов около 10 тысяч человек остались без электро- и водоснабжения

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о жителях Северного и частично Южного жилых массивов.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением света.

Также, по словам Филатова, количество пострадавших выросло до четырех. К счастью, трое из них получили амбулаторную помощь и вернулись домой. Одна женщина остается в городской больнице.

Всего повреждено 10 частных домов и 2 учебных заведения. Еще в 4 многоэтажках выбито более 200 окон.



В ОВА добавили, что Пункты несокрушимости, где можно подзарядить гаджеты, развернуты по адресам:

дошкольное подразделение гимназии № 39, ул. Семафорная, 36д;

гимназия №39, ул. Кирилла Синельникова, 5;

гимназия №125, ул Аграрная, 1;

детсад №43, ул. Семафорная, 15.

Напомним, россияне в ночь на 13 марта массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что этой ночью Россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету Искандер-М, а также 117 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.