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04 марта 2025, 17:07

На Днепропетровщине задержан мужчина, который ножом убил 24-летнего парня

04 марта 2025, 17:07
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры убил 24-летнего парня. Это произошло прямо на лестничной площадке

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В суд направили дело по убийству. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года в одной из многоэтажек на лестничной площадке на улице Планетной. Между двумя мужчинами произошла ссора. Во время конфликта нападающий ножом нанес смертельное ранение 24-летнему потерпевшему.

Нападающему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве. Отмечается, что к стражам порядка обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила, что ее 28-летний внук ушел из дома и не вернулся. В результате его обнаружили мертвым. Тело, закопанное на огороде местного жителя, обнаружила собака кинологов полиции.

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