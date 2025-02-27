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27 февраля 2025, 19:37

Российский дрон попал в кабинет мэра Никополя и взорвался

27 февраля 2025, 19:37
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фото: полиция
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В Никополе на Днепропетровщине российский дрон попал в кабинет городского головы Александра Саюка и взорвался

Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции 27 февраля, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Атака произошла еще 14 февраля. На вопрос журналистов о том, где он находился в момент обстрела, Саюк отвечать отказался.

"Мы работаем дальше, жизнь продолжается. Это все, что я могу ответить", — сказал городской голова.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские захватчики ночью 27 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Марганецкую общину Днепропетровской области.

Также 27 февраля днем российские войска направили ударный дрон в автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате атак погиб мужчина, женщина получила ранения.

война обстрел Днепропетровская область дрон Никополь
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