Окупанти скинули КАБ на селище на Харківщині: перша інформація про атаку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 27 лютого, росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине на Харківщині

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За його словами, російські терористи атакували Слатине КАБом близько 15:40.

"Удар прийшовся по відкритій території у межах населеного пункту. Даних щодо постраждалих чи руйнувань станом на зараз не надходило", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Боровій Харківської області внаслідок обстрілу російськими КАБами ввечері 26 лютого були пошкоджені дві машини швидкої допомоги.