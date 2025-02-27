Окупанти скинули КАБ на селище на Харківщині: перша інформація про атаку
У четвер, 27 лютого, росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине на Харківщині
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.
За його словами, російські терористи атакували Слатине КАБом близько 15:40.
"Удар прийшовся по відкритій території у межах населеного пункту. Даних щодо постраждалих чи руйнувань станом на зараз не надходило", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Боровій Харківської області внаслідок обстрілу російськими КАБами ввечері 26 лютого були пошкоджені дві машини швидкої допомоги.
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