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27 лютого 2025, 18:09

На Дніпропетровщині росіяни атакували дроном цивільний автомобіль: загинув чоловік

27 лютого 2025, 18:09
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фото: поліція
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Сьогодні, 27 лютого, вдень російські війська скерували ударний дрон в автомобіль з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок атак загинув чоловік, жінка отримала поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як розповіли правоохоронці, дрон типу FPV влучив у цивільний автомобіль, який їхав по автодорозі, що веде з одного з сіл Марганецької громади.

Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, а його 52-річна дружина отримала тяжкі поранення, її госпіталізували до лікарні.

Транспортний засіб отримав серйозні пошкодження.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські загарбники вночі 27 лютого обстріляли із реактивної системи залпового вогню "Град" Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

війна обстріл Дніпропетровська область дрон
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