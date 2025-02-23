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23 лютого 2025, 11:22

Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про стан постраждалих

23 лютого 2025, 11:22
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фото: прокуратура
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Пізно ввечері 22 лютого російські війська здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинув чоловік

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Кількість постраждалих збільшилась до пʼяти. Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу близько 22:40.

Загалом в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

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