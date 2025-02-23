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Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Кількість постраждалих збільшилась до пʼяти. Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу близько 22:40.

Загалом в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.