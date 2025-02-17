11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
17:37  17 лютого
Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду
12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2025, 17:50

По всій Україні розгорнули понад 8 тисяч пунктів незламності

17 лютого 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

По всій Україні діють понад 8 тисяч пунктів незламності, з яких більш ніж 800 створено ДСНС

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на голову ДСНС Андрія Даника, передає RegioNews.

За його словами, по всій країні розгорнуто понад 8 тисяч пунктів незламності, з яких понад 800 - від ДСНС. Із них 761 - це стаціонарні пункти на базі підрозділів та 42 - мобільні на базі наметів ДСНС.

До пунктів незламності рятувальної служби від початку широкомасштабного вторгнення РФ звернулися понад 670 тисяч громадян.

За слова Даника, такі центри особливо затребувані під час масованих обстрілів, аварійних чи планових відключень електроенергії.

Довідка: "Пункт незламності" — проєкт української влади, який ініціювали у листопаді 2022 року на фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії під час російсько-української війни.

"Пункти незламності" — це місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо.

Також там можна зігрітися під час сильних морозів.

Пункти працюють при всіх обласних та районних адміністраціях, при школах, будівлях ДСНС. Одночасно в пункті можуть перебувати від 40 до 500 людей

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, в Україні очікується морозна погода без опадів, на дорогах майже у всіх регіонах ожеледиця. Температура повітря опустится до -20 градусів.

пункти незламності ДСНС тепло мобільний зв'язок війна цивільні
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Херсоні росіяни атакували дроном цивільний автомобіль
17 лютого 2025, 19:09
В Україні планують реформувати шкільну освіту: що зміниться
17 лютого 2025, 18:52
На Рівненщині чоловік "замінував" ТЦК
17 лютого 2025, 18:15
На шкільній виставі в Києві "побили ТЦК"
17 лютого 2025, 18:06
Інтерв’ю як поштовх до командування: Наєв уже третій день керує "Вугледаром"
17 лютого 2025, 18:05
Не хотів звільнятися з роботи: харків'янина засудили до 3 років за ухилення від мобілізації
17 лютого 2025, 17:47
Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду
17 лютого 2025, 17:37
На Одещині чоловіка можуть засудити до 10-ти років за підпал комбайна
17 лютого 2025, 17:21
Українці сплатили вже 65 млн гривень добровільних страхових внесків для майбутньої пенсії
17 лютого 2025, 17:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »