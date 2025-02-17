По всій Україні розгорнули понад 8 тисяч пунктів незламності

фото: ДСНС

По всій Україні діють понад 8 тисяч пунктів незламності, з яких більш ніж 800 створено ДСНС

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на голову ДСНС Андрія Даника, передає RegioNews.

За його словами, по всій країні розгорнуто понад 8 тисяч пунктів незламності, з яких понад 800 - від ДСНС. Із них 761 - це стаціонарні пункти на базі підрозділів та 42 - мобільні на базі наметів ДСНС.

До пунктів незламності рятувальної служби від початку широкомасштабного вторгнення РФ звернулися понад 670 тисяч громадян.

За слова Даника, такі центри особливо затребувані під час масованих обстрілів, аварійних чи планових відключень електроенергії.

Довідка: "Пункт незламності" — проєкт української влади, який ініціювали у листопаді 2022 року на фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії під час російсько-української війни.

"Пункти незламності" — це місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо.

Також там можна зігрітися під час сильних морозів.

Пункти працюють при всіх обласних та районних адміністраціях, при школах, будівлях ДСНС. Одночасно в пункті можуть перебувати від 40 до 500 людей

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, в Україні очікується морозна погода без опадів, на дорогах майже у всіх регіонах ожеледиця. Температура повітря опустится до -20 градусів.