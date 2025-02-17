фото: ГСЧС

Утром 16 февраля на местном водоеме в Терновском районе Кривого Рога на поверхности воды заметили тело человека

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На месте спасатели увидели мужчину без признаков жизни в водоеме в 20 метрах от берега.

Сотрудники ГСЧС с помощью лодки доставили тело мужчины на берег и передали правоохранителям.

Напомним, утром 15 февраля на местном водоеме в селе Кудашевка Криворожского района три рыбака провалились под лед. Один мужчина погиб.