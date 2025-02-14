Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: разрушены жилые дома

фото: Сергей Лысак

Сегодня ночью российская армия четырежды атаковала Никопольщину. Оккупанты били из артиллерии по Никополю и Марганецкой общине. Разрушены дома местных жителей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов повреждены семь частных домов, три хозяйственных постройки, солнечная панель, линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сергей Лысак добавил, что вчера днем враг терроризировал Никополь, Мировскую, Покровскую сельскую и Марганецкую общины.

"Пострадали 70-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они госпитализированы, получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 14 февраля оккупационные войска атаковали Харьковскую область, нанеся удары по городам Богодухов и Купянск. В результате обстрелов повреждены частные дома и инфраструктура, четыре человека пострадали.