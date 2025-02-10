У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждала людина
Житель Херсона постраждав через атаку російського безпілотника
Як передає RegioNews, про це Херсонська ОВА повідомила у Фейсбуці.
"Житель Херсона постраждав через атаку російського безпілотника. Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Нагадаємо, на днях ворожий дрон залетів у квартиру в Херсоні та вибухнув. Внаслідок вибуху БпЛА в квартирі постраждала 66-річна жінка.
Як повідомлялось, на Херсонщині 60-річний чоловік підірвався на російській міні.
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