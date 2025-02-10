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10 лютого 2025, 19:21

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, є пошкодження

10 лютого 2025, 19:21
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фото: Сергій Лисак
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Окупанти протягом понеділка, 10 лютого завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровсько області, пошкоджені приватні будинки й інфраструктура

Про це начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, цілий день агресор бив по містах та селах Нікопольщини.

"Обстрілював з артилерії, цілив дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. Загалом було понад 30 атак – по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та газогін.

"Під ударом була і Синельниківщина. На Великомихайлівську громаду російська армія спрямувала, ймовірно, КАБ. На Межівську – безпілотник", - повідомляє Лисак.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, вранці 10 лютого росіяни атакували дроном передмістя Херсона. В результаті атаки постраждав 79-річний чоловік.

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