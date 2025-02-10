Росіяни атакували дроном Херсон: постраждала жінка
У понеділок вранці, 10 лютого, росіяни атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Поранення дістала літня жінка
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти вдарили по місту близько 9:00.
"Постраждала 72-річна жінка. В неї вибухова травма та уламкові поранення", – йдеться у повідомленні.
Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.
Нагадаємо, вранці 10 лютого росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава. Чоловік загинув.
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