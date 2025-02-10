Россияне снова обстреляли Днепропетровщину, есть повреждения

фото: Сергей Лысак

Оккупанты в течение понедельника, 10 февраля нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, повреждены частные дома и инфраструктура

Об этом начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, целый день агрессор избивал по городам и селам Никопольщины.

"Обстреливал из артиллерии, целил дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы из БпЛА. В общей сложности было более 30 атак – по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской общинах", - говорится в сообщении.

Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто и газопровод.

"Под ударом была и Синельниковщина. На Великомихайловское общество русская армия направила, вероятно, КАБ. На Межевске – беспилотник", - сообщает Лысак.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, утром 10 февраля россияне атаковали дроном пригород Херсона. В результате атаки пострадал 79-летний мужчина.