Фото: Нацполіція

Чоловік мав фальшиві паспорти, в які сам вклеював свої фото. З підробленими документами він звертався до ломбардів

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

20 січня один з ломбардів Нікополя повідомив правоохоронцям про підозрілого клієнта. Чоловік надав у ломбарді паспорт громадянина України, в яке, ймовірно, вклеїв фотографію.

У результаті правоохоронці з'ясували, що в чоловіка було ще дев'ять підроблених документів. У всіх паспортах він вклеював фото на першу сторінку. Чоловік знаходив чужі паспорти і самостійно вклеював туди свої фото.

"31 січня слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення ним вісімнадцяти фактів злочину, передбаченого ч.1,3 та 4 ст.358 (підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу) Кримінального Кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки. У чоловіка були пусті бланки повісток, завірені печатками. Він вписував ім'я чоловіків, і таким чином, якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК, то виписати нову повістку впродовж місяці не могли. Такий "квиток" дозволяв вільно пересуватися Україною.