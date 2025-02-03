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03 лютого 2025, 15:40

Оновлення даних в ТЦК та видача фіктивної меддокументації: ще 11 фігурантів отримали підозри

03 лютого 2025, 15:40
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фото: поліція
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Серед викритих схем – зарахування до навчального закладу, видача дозволів та інших документів. Суми хабарів залежно від "проблеми" коливалися від 1500 гривень до 3000 доларів

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці зібрали докази стосовно 11 фігурантів. Серед них – посадовці органів місцевого самоврядування, навчальних та медичних закладів, працівники ТЦК та СП, а також їхні спільники з Хмельницької, Донецької, Волинської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Запорізької та Одеської областей.

До прикладу, вартість оновлення даних та військово-облікованих документів з можливістю відстрочки на один рік сягала 3000 доларів. Відтермінувати призов можна було й шляхом зарахування осіб до навчального закладу. Ціна питання – від 500 доларів.

За лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної меддокументації про наявність якогось захворювання ділки брали від 40 до 110 тисяч гривень. Сума хабаря залежала від обсягу роботи та зони відповідальності. Також за 1500 доларів могли допомогти пришвидшити процес призначення людині групи інвалідності, яка має на це усі підстави.

Посадовці органів місцевого самоврядування вимагали гроші за безперешкодне отримання дозвільної документації чи то на встановлення об'єкта торгівлі на певній точці, чи то на права керування спецтехнікою.

Усім причетним до корупційних схем особам слідчі оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам – до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині професора вишу обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації.

війна хабар підозра документ мобілізація оновлення даних 
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